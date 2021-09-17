Advertisements

محافظ أسيوط: ما يحدث من أعمال تطوير على أرض مصر إنجاز لا يتخيله عقل

الجمعة 17/سبتمبر/2021 - 06:50 ص
بوابة الفجر
قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" قضت على المشروعات المتعثرة منذ سنوات كان أكثرها في الصرف الصحي، مؤكدا على أهمية تكاتف كافة الجهود والعمل كفريق واحد لتحقيق أهداف المبادرة الرئاسية وتذليل أى عقبات وتيسير الإجراءات للإسراع فى تنفيذ تلك الأعمال للارتقاء بمستوى خدمات البنية التحتية.

وأضاف محافظ أسيوط في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، نسعى لتوفير العديد من فرص العمل للمواطنين بالقرى من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لافتا أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" أدخلت البهجة والسعادة على قلوب المصريين، لافتا إلى أنه جاري 150 مشروع في مجال الصرف الصحي بتكلفة 15 مليار جنيه بينهما 9 محطات معالجة.

وتابع اللواء عصام سعد، مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، رسخت القيم والعادات المصرية من خلال تكاتف جميع أجهزة الدولة ومؤسسات المجتمع المدني، لافتا أنه تم تنفيذ 25 % من إجمالي المشروعات الجاري تنفيذها في 149 قرية بـ 7 مراكز بالمحافظة.

وأردف، ما يحدث في الدولة المصرية من إنجازات لا يخيله العقل، مشيرا إلى أن المحافظة تشهد طفرة كبيرة وغير مسبوقة في شتى المجالات المختلفة من أعمال البنية التحتية من طرق وكباري ومدارس ومستشفيات وملاعب وشبكات كهرباء ومياه.

الكلمات المفتاحية

حياة كريمة بوابة الفجر آلفجر

أخبار تهمك

رد فعل قوي من عبد الله السعيد بعد رفض بيراميدز انتقاله للزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. عقبة تعطل تجديد عقد بن شرقي مع الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. حسين لبيب يحسم مصير كارتيرون ويؤكد اقتراب رحيل أحد نجوم الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. أزمة عنيفة تهز الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

الصورة الأولى لياسمين عبد العزيز عقب خروجها من المستشفى

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. أول تصريح لشريف منير بعد حريق منزله

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. سقوط فتاة من الطابق السادس في "مول سيتي ستارز"

منذ يوم

مفاجأة مدوية.. ليوناردو يثير القلق حول ميسي

منذ ساعتين و 9 دقيقة

طاهر محمد يسخر من الصحفيين داخل مقر الجبلاية ويرحل قبل الاشتباك

منذ حوالي 17 ساعة

خاص.. السبب الحقيقي وراء إلغاء مران الزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

نجم الأنتر يفتح النار على ريال مدريد

منذ ساعة و 9 دقيقة

أستاذ فيروسات يزف بشرى سارة عن موعد نهاية موجة كورونا الرابعة (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

قرار عاجل من الأهلي تجاه بيرسي تاو

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. دورتموند يستقر على بديل إيرلينج هالاند

منذ 38 دقيقة

خاص.. الأهلي يعلن رحيل لاعب جديد عن الفريق

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ ساعتين و 39 دقيقة

موضوعات متعلقة

محافظ القليوبية: متابعة وإجتماعات دورية لتسهيل تنفيذ مبادرة "حياة كريمة" بالمحافظة

القباج تفتتح معرض الأسر المنتجة.. و"ديارنا" أسيوط للأثاث اليوم

محافظ أسيوط: الإنجازات التي تمت في مصر تحتاج إلى شهور لاستعراضها.. فيديو

محافظ الفيوم يبحث مع وفد مجلس الوزراء الموقف التنفيذي لمشروعات "حياة كريمة"

محافظ الإسماعيلية يستعرض الموقف الحالي لمشروعات مبادرة حياة كريمة

محافظ أسيوط: رصد 10 مليارات جنيه لـ مشروعات الصرف الصحي بالمحافظة

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
02:00 ص

عاجل.. حسين لبيب يحسم مصير كارتيرون ويؤكد اقتراب رحيل أحد نجوم الزمالك

طاهر محمد يسخر من الصحفيين داخل مقر الجبلاية ويرحل قبل الاشتباك

02:36 م

الصورة الأولى لياسمين عبد العزيز عقب خروجها من المستشفى

08:49 م

عاجل.. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

04:59 ص

أستاذ فيروسات يزف بشرى سارة عن موعد نهاية موجة كورونا الرابعة (فيديو)

09:32 م

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

ads
Advertisements