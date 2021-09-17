محافظ أسيوط: ما يحدث من أعمال تطوير على أرض مصر إنجاز لا يتخيله عقل

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" قضت على المشروعات المتعثرة منذ سنوات كان أكثرها في الصرف الصحي، مؤكدا على أهمية تكاتف كافة الجهود والعمل كفريق واحد لتحقيق أهداف المبادرة الرئاسية وتذليل أى عقبات وتيسير الإجراءات للإسراع فى تنفيذ تلك الأعمال للارتقاء بمستوى خدمات البنية التحتية.





وأضاف محافظ أسيوط في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، نسعى لتوفير العديد من فرص العمل للمواطنين بالقرى من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لافتا أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" أدخلت البهجة والسعادة على قلوب المصريين، لافتا إلى أنه جاري 150 مشروع في مجال الصرف الصحي بتكلفة 15 مليار جنيه بينهما 9 محطات معالجة.





وتابع اللواء عصام سعد، مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، رسخت القيم والعادات المصرية من خلال تكاتف جميع أجهزة الدولة ومؤسسات المجتمع المدني، لافتا أنه تم تنفيذ 25 % من إجمالي المشروعات الجاري تنفيذها في 149 قرية بـ 7 مراكز بالمحافظة.



