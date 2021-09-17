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"متحدث التنمية المحلية" يكشف تفاصيل مؤتمر شرق بورسعيد

الجمعة 17/سبتمبر/2021 - 06:51 ص
بوابة الفجر
قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أناب عن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في المؤتمر الاقتصادي الثالث تحت عنوان "شرق بورسعيد قبلة الاستثمار العالمية وقاطرة التنمية" والذي يعقد على مدار يومي 16 و17 سبتمبر بأحد فنادق محافظة بورسعيد، ويأتي دعما للاستثمار والترويج للفرص الاستثمارية.

وأضاف قاسم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن هذا المؤتمر يأتي للتأكيد على أهمية المناطق اللوجستية الموجودة في بورسعيد وشرق التفريعة وغيرها، وتشجيع للصناعة التي تأتي على رأس أولويات الدولة المصرية، لذلك عملت الدولة على تهيئة وتطوير بيئة ومناخ الاستمثار على الجانب الدولي والمحلي والقومي.

وكان وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، قال خلال المؤتمر، إن دعم الاستثمار والترويج للفرص الاستثمارية وتشجيع للصناعة يأتي على رأس أولويات التنمية من خلال تهيئة وتطوير بيئة ومناخ جاذب للاستثمار والمستثمرين على المستوى المحلي والقومي، وآليات استهداف جذب المستثمرين على المستوى الدولي للاستثمار داخل مصر، لافتا إلى أن الساحة الاقتصادية في مصر تشهد تغييرات وإصلاحات تتمركز حول المواطن المصري من خلال العمل على تحسين مستواه المعيشي والارتقاء بمستوى الدخل.

الكلمات المفتاحية

خالد قاسم التنمية المحلية

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