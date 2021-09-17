"متحدث التنمية المحلية" يكشف تفاصيل مؤتمر شرق بورسعيد

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أناب عن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في المؤتمر الاقتصادي الثالث تحت عنوان "شرق بورسعيد قبلة الاستثمار العالمية وقاطرة التنمية" والذي يعقد على مدار يومي 16 و17 سبتمبر بأحد فنادق محافظة بورسعيد، ويأتي دعما للاستثمار والترويج للفرص الاستثمارية.





وأضاف قاسم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن هذا المؤتمر يأتي للتأكيد على أهمية المناطق اللوجستية الموجودة في بورسعيد وشرق التفريعة وغيرها، وتشجيع للصناعة التي تأتي على رأس أولويات الدولة المصرية، لذلك عملت الدولة على تهيئة وتطوير بيئة ومناخ الاستمثار على الجانب الدولي والمحلي والقومي.



