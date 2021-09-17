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عائشة بن أحمد تشوق جمهورها لمسلسلها الجديد "وعد إبليس"

الجمعة 17/سبتمبر/2021 - 07:22 ص
عائشة بن احمد
عائشة بن احمد
ولاء عبد الناصر


شاركت الفنانة عائشة بن أحمد، جمهورها ومتابعيها، بصور لها من كواليس مسلسلها الجديد "وعد الشيطان "، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام .


وظهرت عائشة بن أحمد داخل لوكيشن التصوير الخلص بالمسلسل وعلقت قائلة"وعد_الشيطان "، وحازت الصورة على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها.

يذكر أن "وعد إبليس" هو العمل الدرامي الاول الذي يجمع بين عائشة بن احمد ونيللي كريم وعمرو يوسف، واحمد جمال بدأت تحضيراته في أغسطس الماضي، وكان يحمل في البداية إسم "العقد"، إلى أن تم تغييره.

الكلمات المفتاحية

وعد ابليس مسلسل فنانة تونسية عائشة بن احمد ترويج للمسلسل

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