Advertisements
مطرب مهرجانات ينهار على الهواء: "عايز شاكوش يفتكر العيش والملح"
الجمعة 17/سبتمبر/2021 - 05:34 ص
قال مغني المهرجانات عمرو عنكيلي، إنه أول من أدى أغنية "الصحاب يلا"، وتحدثت عن هذا الأمر في برامج كثيرة، وكان مؤديي المهرجانات يغنونها.
وأضاف عنكيلي خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إن حسن شاكوش مغني "كويس" ولكنه يحتاج للتفكير في "العيش والملح اللي كان بينا"، موضحا أنه كان يغني قبل دخول "شاكوش" لمجال الغناء بفترة طويلة.
وإنهار "عنكيلي" خلال حديثه عن حسن شاكوش، قائلا: كنت باجي على مصلحتي عشانه، زعلان على العيش والملح وأنا فاتح بيت واتنين، وليه بتضرني في أكل عيشي".