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عمرو عنكيلي: كنت باخد حسن شاكوش معايا الأفراح وأحسابه من أجري

الجمعة 17/سبتمبر/2021 - 06:20 ص
بوابة الفجر
قال عمرو عنكيلي، مؤدي المهرجانات، إن عمل مع حسن شاكوش في أغنية ناقص عمر وكانت من كلماتي ووقفت بجانبه في بداياته ووقت مروره بأزمة مادية"، لافتا إلى أن شهرة والدة ساعدته في الوصول إلى تحقيق حلمه".

وأضاف عمرو عنكيلي خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم: "كنت باخد حسن شاكوش معايا الأفراح وأحاسبه من أجري الشخصي وكنت بطلب من أصحاب الأفراح السماح لـ حسن بالغناء لأنه كان مش معروف وكانت الناس بتطلبني بالاسم".

وتابع عمرو عنكيلي: "فوجئت بقيام حسن شاكوش بإزالة صورتي من على بوستر أغنية ناقص عمر دون أسباب، مضيفا: "والدي عمل مع كبار نجوم الغناء وهو أول من دعمني وحببني في الفن".

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عنكيلي حسن شاكوش بوابة الفجر آلفجر

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