عمرو عنكيلي: كنت باخد حسن شاكوش معايا الأفراح وأحسابه من أجري

قال عمرو عنكيلي، مؤدي المهرجانات، إن عمل مع حسن شاكوش في أغنية ناقص عمر وكانت من كلماتي ووقفت بجانبه في بداياته ووقت مروره بأزمة مادية"، لافتا إلى أن شهرة والدة ساعدته في الوصول إلى تحقيق حلمه".





وأضاف عمرو عنكيلي خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم: "كنت باخد حسن شاكوش معايا الأفراح وأحاسبه من أجري الشخصي وكنت بطلب من أصحاب الأفراح السماح لـ حسن بالغناء لأنه كان مش معروف وكانت الناس بتطلبني بالاسم".



