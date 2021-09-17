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عمرو عنكيلي يوجه رسالة عتاب لـ حسن شاكوش: "ليه بتضرني في أكل عيشي"

الجمعة 17/سبتمبر/2021 - 06:21 ص
بوابة الفجر
قال عمرو عنكيلي، مؤدي المهرجانات، إن الإسفاف في أغاني المهرجانات تؤكد أن أصحابها مرضى بالشهرة، لافتا أن حسن شاكوش كثير المشاكل ويختلق أزمات بحثا عن التريند".

وأضاف عمرو عنكيلي خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم: "مش كل مطربي المهرجانات ليهم تأثير مع الناس في الشارع بسبب الألفاظ الخارجة.. أصحاب الأفراح بترفض الكلام ده".

ووجه عمرو عنكيلي، تساؤلا لحسن شاكوش قائلا: إنت ليه بتضرني في أكل عيشي، مضيفا أنه يتعرض للسباب والإهانات من أصدقائه من خلال الرسائل التي تصل له على الهاتف المحمول ومواقع التواصل الاجتماعي".

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