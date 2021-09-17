عمرو عنكيلي يوجه رسالة عتاب لـ حسن شاكوش: "ليه بتضرني في أكل عيشي"

قال عمرو عنكيلي، مؤدي المهرجانات، إن الإسفاف في أغاني المهرجانات تؤكد أن أصحابها مرضى بالشهرة، لافتا أن حسن شاكوش كثير المشاكل ويختلق أزمات بحثا عن التريند".





وأضاف عمرو عنكيلي خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم: "مش كل مطربي المهرجانات ليهم تأثير مع الناس في الشارع بسبب الألفاظ الخارجة.. أصحاب الأفراح بترفض الكلام ده".



