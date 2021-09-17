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عمرو عنكيلي: ساعدت حسن شاكوش في بدايته.. وعايزه يسيبني في حالي

الجمعة 17/سبتمبر/2021 - 06:23 ص
بوابة الفجر
قال مغني المهرجانات عمرو عنكيلي، إن الأصدقاء المشتركين بينه وبين حسن شاكوش أصبحوا يتجاهلونه ويستمعون لما يطلبه الأخير، نظرا لكونه يدفع لهم الأموال مقابل تجاهله.

وأضاف عنكيلي خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أنه انتهى من إعداد أغنية جديدة له تحمل اسم "ناس شمال" وكان ينتظر من الموزعين طرحها على "الميديا"، ولكن لم يتعاون معه أحد، وتفاجئ من أحد الأشخاص يخبره أنه حسن شاكوش يقف في طريقه.

وتابع: "أنا ساعدت حسن شاكوش على حساب نفسي، وأنا مش طالع أقول عايز حاجة، ومش هطلع في لايف أشتم أو أقول حاجة، أنا عايزه يسبني في حالي".

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