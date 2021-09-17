أميرة عبيد: مبادرات البنك الزراعي المصري تهدف لدعم المرأة والشباب والفلاحين

قالت الإعلامية أميرة عبيد، إن البنك الزراعي المصري منذ تولى قيادته المصرفي علاء فاروق، هو يسخر كافة إمكانياته للنهوض والتقدم به، وذلك لما يتمتع به من خبرة مصرفية عملاقة في مجال عمله وخلال مسيرته المهنية الكبيرة.





وأضافت عبيد خلال تقديم برنامج "هي وهما" على قناة الحدث اليوم، إن خطة التطوير التي يسير بها البنك الزراعي المصري بقيادة علاء فاروق عملت على انتشار فروعه في جميع المحافظات والمراكز والقرى، كما أن مبادرات البنك تهدف لدعم المرأة المصرية والشباب والفلاحين في كل مكان".



