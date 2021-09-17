Advertisements
أميرة عبيد: مبادرات البنك الزراعي المصري تهدف لدعم المرأة والشباب والفلاحين
الجمعة 17/سبتمبر/2021 - 06:26 ص
قالت الإعلامية أميرة عبيد، إن البنك الزراعي المصري منذ تولى قيادته المصرفي علاء فاروق، هو يسخر كافة إمكانياته للنهوض والتقدم به، وذلك لما يتمتع به من خبرة مصرفية عملاقة في مجال عمله وخلال مسيرته المهنية الكبيرة.
وأضافت عبيد خلال تقديم برنامج "هي وهما" على قناة الحدث اليوم، إن خطة التطوير التي يسير بها البنك الزراعي المصري بقيادة علاء فاروق عملت على انتشار فروعه في جميع المحافظات والمراكز والقرى، كما أن مبادرات البنك تهدف لدعم المرأة المصرية والشباب والفلاحين في كل مكان".
وتابعت: "الأمر اللي يخليني أقول بكل ثقة أن علاء فاروق استطاع تحول البنك الزراعي لبنك مختلف وناجح ويقدر يلبي احتياجات الفلاحين بكل جدارة.. كل التحية للأستاذ علاء فاروق رئيس البنك الزراعي المصري هذا النموذج المشرف اللي غير شكل ومضمون كل حاجة في البنك".