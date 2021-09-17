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عمرو عنكيلي: بعض مطربي يعانون من مرض الشهرة
الجمعة 17/سبتمبر/2021 - 06:27 ص
شن مغني المهرجانات عمرو عنكيلي، هجوما حادا على بعض مطربي المهرجانات، لافتا أن الإسفاف في أغاني المهرجانات يؤكد أن أصحابها مرضى بالشهرة، لافتا أن حسن شاكوش كثير المشاكل ويختلق أزمات بحثا عن التريند".
وأضاف عنكيلي خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أنا ساعدت حسن شاكوش على حساب نفسي، وأنا مش طالع أقول عايز حاجة، ومش هطلع في لايف أشتم أو أقول حاجة، أنا عايزه يسبني في حالي".
وتابع عمرو عنكيلي، أن الأصدقاء المشتركين بينه وبين حسن شاكوش أصبحوا يتجاهلونه ويستمعون لما يطلبه الأخير، نظرا لكونه يدفع لهم الأموال مقابل تجاهله.