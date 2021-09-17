عمرو عنكيلي: بعض مطربي يعانون من مرض الشهرة

شن مغني المهرجانات عمرو عنكيلي، هجوما حادا على بعض مطربي المهرجانات، لافتا أن الإسفاف في أغاني المهرجانات يؤكد أن أصحابها مرضى بالشهرة، لافتا أن حسن شاكوش كثير المشاكل ويختلق أزمات بحثا عن التريند".





وأضاف عنكيلي خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أنا ساعدت حسن شاكوش على حساب نفسي، وأنا مش طالع أقول عايز حاجة، ومش هطلع في لايف أشتم أو أقول حاجة، أنا عايزه يسبني في حالي".



