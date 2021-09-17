أميرة عبيد: رئيس بنك القاهرة من النماذج المشرفة في القطاع المصرفي

قالت الإعلامية أميرة عبيد، إن طارق فايد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، من النماذج المشرفة حيث عمل في العديد من المؤسسات المالية داخل وخارج مصر، وعمل فى مجالات وإدارات مختلفة مثل رئاسة مجموعة إدارة المخاطر بالمصرف العربى الدولى، ومجموعة التفتیش على إدارات الائتمان مجموعة سامبا المالیة بالمملكة العربیة السعودیة.





وأضافت عبيد خلال تقديمها برنامج "هي وهما" على قناة الحدث اليوم: شغل طارق فايد منصب نائب الرئیس للتمویل والاستثمار بمنطقة الإسكندریة والدلتا بـ “سیتى بنك”، وتولى منصب مدیر أول قطاع التمویل والاستثمار بالبنك المصري الأمریكى.. كمان كان له المساهمة في إصدار أول تقریر للاستقرار المالى عام 2016.



