أميرة عبيد: "فاروق" يسخر كافة إمكانياته للنهوض بالبنك الزراعي المصري

قالت الإعلامية أميرة عبيد، إن علاء فاروق، رئيس البنك الزراعي المصري، منذ توليه قيادة البنك في فبراير 2020، وهو يسخر كافة خبراته للنهوض بالبنك، وإعادة هيكلته مرة أخرى.





وأضافت عبيد خلال تقديم برنامج "هي وهما" على قناة الحدث اليوم: "ده بدأ يتضح من خلال خطة إعادة تطوير الفروع القديمة وافتتاح فروع جديدة للبنك بمختلف المحافظات والمراكز والقرى، وده بخلاف ماكينات الصراف الألي اللي بدأت تنتشر في كل حتة في مصر".



