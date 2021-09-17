أميرة عبيد: رئيس بنك القاهرة ساهم في إصدار أول تقریر للاستقرار المالى عام 2016

أشادت الإعلامية أميرة عبيد، بجهود طارق فايد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، في القطاع المصرفي، لافتة أنه ساھم طارق فايد بخبراته المتميزة في دعم مؤشرات السلامة المالیة للقطاع المصرفي المصرى، ودعم الجهاز المصرفى المصرى حتى أصبح أكثر القطاعات الاقتصادية في مصر قدرة على تحمل الصدمات المالیة، وتحقيق المكاسب من ورائها، وحماية البنوك العاملة فى السوق المصرفى المصرى التى تجاوزت بكفاءة أصعب الأزمات المالية العالمية.





وأضافت عبيد خلال تقديمها برنامج "هي وهما" على قناة الحدث اليوم، طارق فايد من النماذج المشرفة حيث عمل في العديد من المؤسسات المالية داخل وخارج مصر، وعمل فى مجالات وإدارات مختلفة مثل رئاسة مجموعة إدارة المخاطر بالمصرف العربى الدولى، ومجموعة التفتیش على إدارات الائتمان مجموعة سامبا المالیة بالمملكة العربیة السعودیة.



