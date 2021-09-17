أميرة عبيد: رئيس البنك الزراعي المصري واحد من أبرز القيادات المصرفية في مصر

قالت الإعلامية أميرة عبيد، إن علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، يعد واحدا من أبرز القيادات المصرفية في مصر، ويتمتع بخبرة كبيرة.





وأضافت عبيد، خلال تقديم برنامج "هي وهما" على قناة الحدث اليوم، إن علاء فاروق حصل على بكالوريوس إدارة الأعمال والتجارة من جامعة عين شمس، وتمتد خبرته المصرفية لأكثر من 35 عامًا، تولى خلالها العديد من المناصب، منها نائب رئيس فروع بنك باركليز، قبل انتقالة للبنك الأهلي المصري في 2008.



