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أميرة عبيد: رئيس البنك الزراعي المصري واحد من أبرز القيادات المصرفية في مصر

الجمعة 17/سبتمبر/2021 - 06:33 ص
بوابة الفجر
قالت الإعلامية أميرة عبيد، إن علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، يعد واحدا من أبرز القيادات المصرفية في مصر، ويتمتع بخبرة كبيرة.

وأضافت عبيد، خلال تقديم برنامج "هي وهما" على قناة الحدث اليوم، إن علاء فاروق حصل على بكالوريوس إدارة الأعمال والتجارة من جامعة عين شمس، وتمتد خبرته المصرفية لأكثر من 35 عامًا، تولى خلالها العديد من المناصب، منها نائب رئيس فروع بنك باركليز، قبل انتقالة للبنك الأهلي المصري في 2008.

وتابعت: "عمل فاروق في العديد من البنوك الخاصة زي ما قلت مثل بنك باركليز اللي كان بيعتبر من أحد أكبر البنوك الأجنبية بالجهاز المصرفي المصري وذلك قبل خروجه من السوق المصري في 2016، ولديه خبرات مصرفية كبيرة."

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