أميرة عبيد: رئيس بنك القاهرة أدار ملف تطویر قطاع الرقابة بـ"المركزي" بكفاءة

قالت الإعلامية أميرة عبيد، إن طارق فايد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، تولى خلال مشوار طويل من العمل المحترف، العدید من المناصب آخرھا، الانضمام للبنك المركزى المصري فى منصب وكيل محافظ البنك المركزى لقطاع الرقابة والإشراف فى إطار المرحلة الثانية والأهم من برنامج تطویر القطاع المصرفى المصرى التى يعود إليها فضل صمود الجهاز المصرفى المصرى فى مواجهة عواصف الأزمات المالية المحلية ومن قبلها الخارجية.





وأضافت عبيد خلال تقديمها برنامج "هي وهما" على قناة الحدث اليوم: طارق فايد نجح خلال هذه الفترة في إدارة الكثير من الملفات شديدة الحساسية والأھمیة يتصدرها، تطویر قطاع الرقابة والإشراف فى البنك المركزى المصرى، وتطویر إدارات الرقابة المكتبیة، والشئون المصرفیة، ومخاطر الائتمان، والمخاطر الكلیة حتى تتماشى مع أفضل الممارسات الرقابیة العالمیة.



