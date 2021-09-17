أميرة عبيد: رئيس بنك القاهرة نجح في تطویر أنظمة الإنذار المبكر بالبنوك

أشادت الإعلامية أميرة عبيد، بخبرة طارق فايد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة أحد أبرز المصرفيين، لافتة أنه يتمتع بخبرة طويلة تصل لأكثر من 30 عامًا من العمل المصرفى مما أهله لقيادة أحد أكبر البنوك العامة بالقطاع المصرفى، كما نجح فى إدخال وتطویر أنظمة الإنذار المبكر واختبارات الضغوط بالبنوك العاملة فى السوق المصرفى المصرى حتى باتت جزءا أساسیا من أدوات الرقابة الاحترازية للبنك المركزى المصري.





وأضافت عبيد خلال تقديمها برنامج "هي وهما" على قناة الحدث اليوم، أن طارق فايد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، تولى خلال مشوار طويل من العمل المحترف، العدید من المناصب آخرھا، الانضمام للبنك المركزى المصري فى منصب وكيل محافظ البنك المركزى لقطاع الرقابة والإشراف فى إطار المرحلة الثانية والأهم من برنامج تطویر القطاع المصرفى المصرى التى يعود إليها فضل صمود الجهاز المصرفى المصرى فى مواجهة عواصف الأزمات المالية المحلية ومن قبلها الخارجية.



