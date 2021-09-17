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أميرة عبيد: رئيس بنك القاهرة يتمتع بخبرة مصرفية تصل لأكثر من 30 عامًا

الجمعة 17/سبتمبر/2021 - 06:40 ص
بوابة الفجر
قالت الإعلامية أميرة عبيد، إن طارق فايد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة أحد أبرز المصرفيين، ويتمتع بخبرة طويلة تصل لأكثر من 30 عامًا من العمل المصرفى مما أهله لقيادة أحد أكبر البنوك العامة بالقطاع المصرفى.

وأضافت عبيد خلال تقديمها برنامج "هي وهما" على قناة الحدث اليوم: كما يشغل حاليًا عضوية مجلس إدارة المعهد المصرفي المصري، واتحاد المصارف العربية، واتحاد بنوك مصر، إضافة إلى عضوية مجلس إدارة عدد من المؤسسات الأخرى... حقيقي نموذج مشرف يخلي كل واحد فينا يفخر به".

وتابعت عبيد، أن طارق فايد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، تولى خلال مشوار طويل من العمل المحترف، العدید من المناصب آخرھا، الانضمام للبنك المركزى المصري فى منصب وكيل محافظ البنك المركزى لقطاع الرقابة والإشراف فى إطار المرحلة الثانية والأهم من برنامج تطویر القطاع المصرفى المصرى التى يعود إليها فضل صمود الجهاز المصرفى المصرى فى مواجهة عواصف الأزمات المالية المحلية ومن قبلها الخارجية.

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