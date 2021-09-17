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السبت.. نادين تكشف عن سبب اعتزالها للفن وعودتها مرة أخرى في "واحد من الناس"

الجمعة 17/سبتمبر/2021 - 08:26 ص
نادين
نادين
الفجر الفني
في حلقة خاصة من برنامج "واحد من الناس" ، السبت المقبل على شاشة "الحياة"، الدكتور عمرو الليثي في حوار الذكريات مع النجمة نادين التي تروي أسباب اعتزالها الفن لمدة ١٧ عاما وأسرار العودة إليه مرة أخرى . 

وتحكي عن تجربتها مع الفوازير وكواليس فيلمها الوحيد صعيدي رايح جاي . 

و كما تكشف اسرار علاقتها بالسندريلا سعاد حسنى و تأثير خبر وفاتها عليها . 

وتكشف عن حكاية زواجها من حضرة العمدة واسرار الامومة التي تعيشها مع ابنائها الثلاثة . 

برنامج واحد الناس يذاع السبت العاشرة مساءً على شاشة قناة الحياة

الكلمات المفتاحية

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