السبت.. نادين تكشف عن سبب اعتزالها للفن وعودتها مرة أخرى في "واحد من الناس"

في حلقة خاصة من برنامج "واحد من الناس" ، السبت المقبل على شاشة "الحياة"، الدكتور عمرو الليثي في حوار الذكريات مع النجمة نادين التي تروي أسباب اعتزالها الفن لمدة ١٧ عاما وأسرار العودة إليه مرة أخرى .





وتحكي عن تجربتها مع الفوازير وكواليس فيلمها الوحيد صعيدي رايح جاي .





و كما تكشف اسرار علاقتها بالسندريلا سعاد حسنى و تأثير خبر وفاتها عليها .





وتكشف عن حكاية زواجها من حضرة العمدة واسرار الامومة التي تعيشها مع ابنائها الثلاثة .





برنامج واحد الناس يذاع السبت العاشرة مساءً على شاشة قناة الحياة