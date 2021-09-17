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العفو الدولية تحذر من تنامي عنف الشرطة الفرنسية ضد المتظاهرين

الجمعة 17/سبتمبر/2021 - 08:17 ص
بوابة الفجر
وكالات

نشرت منظمة العفو الدولية تقريرا سلطت فيه الضوء على تنامي انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الشرطة الفرنسية خلال السنوات الأخيرة.

وحذرت منظمة العفو الدولية أمس الخميس، من تنامي عنف الشرطة الفرنسية في تعاملها مع المتظاهرين خلال السنوات الأخيرة.

وانتقدت المنظمة ممارسات الشرطة خلال مهرجان "تكنيفال" للموسيقى في يونيو الماضي، كذلك تطرقت إلى الانتهاكات التي مارستها الشرطة ضد متظاهري "السترات الصفراء".

وقالت المنظمة إن المظاهرات "السلمية" شهدت الكثير من المواجهات والاعتقالات والمصابين، على خلفية تعامل الشرطة الفرنسية معها.

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