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برنامج المعلوماتية الطبية بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي

الجمعة 17/سبتمبر/2021 - 08:24 ص
بوابة الفجر
أوضح الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان أن جامعة حلوان تسعى لطرح مجموعة من البرامج المميزة بنظام الساعات المعتمدة التي تتواكب مع احتياجات سوق العمل ويعد برنامج المعلوماتية الطبية الذي تقدمه كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي من البرامج المميزه لما له من تأثير في إعداد طالب مؤهل في تخصص البرمجيات الطبية قادرعلى المنافسة على المستوى العالمي.

وأشار الدكتور أسامة امام عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي إلي ان برنامج المعلوماتية الطبية ضمن برامج نظم المعلومات الذي بدء تشغيله في سبتمبر ٢٠١٩ ليواكب التطور العالمي في رسالة كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي وأن البرنامج يعد خريجًا متميزًا لديه القدرة على فهم أساسيات المعلوماتية الطبية ومهارات إعداد البرامج الطبية الرقمية، واستخدام وتطوير التقنيات وأنظمة المعرفة الطبية، والقدرة على التعامل مع تطور التقنيات الطبية الرقمية والمنافسة في سوق العمل المصري والدولي.

وأوضحت الدكتورة منال عبد القادر قائم بعمل وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ومنسق برنامج المعلوماتية الطبية ان برنامج المعلوماتية الطبية يستقبل الطلاب من مختلف المدارس الثانوية شعبة علمي علوم وعلمي رياضة وفقا للحد الأدني لقطاع الحاسبات، حيث يحصل الطالب علي درجة البكالوريوس عقب اجتيازه ١٣٥ ساعة معتمدة بنجاح، ويعد طلاب هذا العام محظوظين حيث يجري الآن تغيير نص المادة ٧٩ باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات والذي بمقتضاها يستطيع الطالب المتفوق ان يحصل علي درجة البكالوريوس في ثلاثة مستويات دراسية فقط (ثلاثة أعوام) إذا استوفي متطلبات التخرج ويؤهل برنامج المعلوماتية الطبية الخريجيين للعمل في العديد من المؤسسات الطبية مثل المستشفيات، ونظم الرعاية الصحية، والمنظمات الحكومية، ومنظمات الصحة العامة، وشركات البرمجيات الطبية، مختبرات البحوث، شركات التأمين الصحي، شركات المعلومات ولمزيد من المعلومات يمكنكم الدخول علي الرابط التالي:
‏http://medical-fcih.helwan.edu.eg/home

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