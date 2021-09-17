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كلية حاسبات وذكاء اصطناعي تختتم الفصل الدراسي الصيفي

الجمعة 17/سبتمبر/2021 - 08:24 ص
بوابة الفجر
صرح الاستاذ الدكتور امام عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بان امتحانات نهاية الفصل الدراسي الصيفي سوف يعقد الاسبوع القادم اعتبارا من يوم الاحد ١٩ سبتمبر وتم مراعاة تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية بكافة لجان الكلية واعلان الطلاب باماكن اللجان لتيسير دخولهم الي الكلية اثناء الامتحانات 
وافاد إمام بان الدراسة بالفصل الدراسي الصيفي تمت بنسبة ١٠٠٪؜ داخل الكلية مع تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية وحرصت الكلية علي الاهتمام بحضور الطلاب وانضباط العملية التعليمية داخل القاعات الدراسية ومعامل الكلية، وكانت نسبة حضور الطلاب تفوق الفصل الدراسي الاول والثاني

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