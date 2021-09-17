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تعرف على ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل مواجهات الجولة المقبلة

الجمعة 17/سبتمبر/2021 - 08:31 ص
ترتيب الدوري الانجليزي
ترتيب الدوري الانجليزي
غدير أحمد
يستعرض لكم "موقع الفجر الرياضي" جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم قبل مواجهات الجولة الخامسة لموسم 2021/22.

ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل مواجهات الجولة المقبلة

وشهدت الجولة الماضية فوز ليفربول على ليدز يونايتد بثلاثة أهداف دون رد، وتخطى مانشستر سيتي خصمه ليستر سيتي بصعوبة بهدف دون رد.

وإليكم جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية الجولة الرابعة كالآتي:-

1 مانشستر يونايتد، 10 نقاط.
2 تشيلسي، 10 نقاط.
3 ليفربول، 10 نقاط.
4 إيفرتون، 10 نقاط.
5 مانشستر سيتي، 9 نقاط.
6 برايتون، 9 نقاط.
7 توتنهام، 9 نقاط.
8 وست هام، 8 نقاط.
9 ليستر سيتي، 6 نقاط.
10 برينتفورد، 5 نقاط.
11 كريستال بالاس، 5 نقاط.
12 أستون فيلا، 4 نقاط.
13 ولفرهامبتون، 3 نقاط.
14 واتفورد، 3 نقاط.
15 آرسنال، 3 نقاط.
16 ليدز يونايتد، نقطتان.
17 بيرنلي، نقطة واحدة.
18 نيوكاسل يونايتد، نقطة واحدة.
19 نورويتش سيتي، بلا نقاط.

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