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موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش في السوبر المصري والقناة الناقلة

الجمعة 17/سبتمبر/2021 - 08:31 ص
الاهلي
الاهلي
محمود دياب
يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لخوض مواجهة نظيره نادي طلائع الجيش، في كأس السوبر المصري.

ويلتقي النادي الأهلي مع نظيره طلائع الجيش، في كأس السوبر المصري، بعدما نجح في حصد لقب بطولة الدوري المصري في النسخة الماضية ولقب كأس مصر، بينما يدخل الفريق العسكري اللقاء بعدما جاء في وصافة كأس مصر.

موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش في السوبر المصري

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد، قرر استئناف النشاط الكروي بإقامة مباراة السوبر عن الموسم الماضي بين الأهلي وطلائع الجيش يوم 21 سبتمبر الحالي.

القنوات الناقله لمباراه الأهلي وطلائع الجيش

ومن المنتظر أن يتم إذاعة لقاء الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره نادي طلائع الجيش، في كأس السوبر المصري، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت.

الكلمات المفتاحية

رياضة بين الأهلي وطلائع الجيش الاهلي وطلائع الجيش اخبار الرياضة

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