تعرف على الفئات الاكثر احتياجا والممنوعة من تناول مصل الإنفلونزا الموسمية

ناشدت هيئة الدواء المصرية، جميع المواطنين عبر صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بضرورة تلقي لقاح الإنفلونزا الموسمية، وذلك لتشابه أعراضها مع فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ إذ يمكن أن يخفف اللقاح من الأعراض التي قد يصعب تمييزها عن الأخرى الخاصة بالفيروس.

وهناك عددًا من الفئات المستهدفة والأكثر احتياجًا لتلقي المصل، وفئات أخرى تمنع من تناول مصل الإنفلونزا الموسمية، وهي كالتالي:-





الفئات المستهدفة والاكثر احتياجا لتلقي اللقاح





- أصحاب الأمراض المزمنة "السكر والضغط والفشل الكلوي والقلب".





- مرضى حساسية الصدر.





- الأطفال أكبر من 6 شهور.





- الحوامل.





- مرضى ضعف المناعة.





- كبار السن.





فئات ممنوعة من تلقي لقاح الإنفلونزا





- الأطفال أقل من 6 شهور.





- ارتفاع الحرارة الشديد، حيث يؤجل التطعيم بالمصل لحين نزول الحرارة.





- مرضى حساسية البيض.





- مرضى متلازمة الشلل الرباعي الفيروسي "الغيلان باريه".





- أصحاب الحساسية المفرطة من اللقاح أو أحد مكوناته.





وكانت هيئة الدواء، أشارت إلى أن هناك نوعين من لقاحات الإنفلونزا المتوفرة في مراكز المصل واللقاح، وهما الثلاثي والرباعي، يعمل الأول على توفير الحماية من 3 سلالات مختلفة من فيروس الإنفلونزا، وهو مخصص للأطفال من 6 أشهر وحتى أقل من 3 سنوات، بينما الآخر يوفر الحماية من 4 سلالات، ويؤخذ لما فوق الـ3 سنوات.



