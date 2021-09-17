Advertisements

أسعار الخضراوات اليوم الجمعة 17-9-2021 في سوق العبور

الجمعة 17/سبتمبر/2021 - 08:59 ص
بوابة الفجر
شهدت أسعار الخضراوات اليوم الجمعة، استقرارا وفقا لأسعار سوق العبور للجملة، وسجلت أسعار الطماطم 1.5-2.5 جنيه للكيلوأسعار البصل بين 1.5-3.5 جنيه للكيلو، والبامية 9-13جنيها للكيلو، وسعر الخيار البلدى يتراوح بين 1.5-3.5 جنيه للكيلو، والخيار الصوب بين 2-4 جنيهات للكيلو.

 ماهي أسعار الخضراوات اليوم ؟

وسجلت البطاطس الجملة بين 2.5-5 جنيهات للكيلو، الجزر بين 1.5-3 جنيها للكيلو، واستقرت والفلفل ألوان بين 10- 20 جنيها للكيلو، والفلفل الرومي الأخضر 3 - 5 جنيهات للكيلو، والفلفل الحامي الأخضر 2.5 - 4.5 جنيه للكيلو.

واستقر سعر القلقاس 3-6 جنيهات للكيلو، واستقرت أسعار الملوخية لتتراوح بين2- 5.5 جنيها للكيلو، الفاصوليا بين 5-10جنيهات للكيلو، وأسعار الكوسة بين 2.5-5 جنيها للكيلو.

أخبار تهمك

عاجل.. أزمة عنيفة تهز الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

نجم الأنتر يفتح النار على ريال مدريد

منذ ساعتين و 43 دقيقة

خاص.. الأهلي يعلن رحيل لاعب جديد عن الفريق

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

قرار عاجل من الأهلي تجاه بيرسي تاو

منذ حوالي 3 ساعات

طاهر محمد يسخر من الصحفيين داخل مقر الجبلاية ويرحل قبل الاشتباك

منذ حوالي 19 ساعة

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة طلائع الجيش

منذ ساعة و 13 دقيقة

مفاجأة مدوية.. ليوناردو يثير القلق حول ميسي

منذ حوالي 4 ساعات

آخر تطورات تجديد عقد فاتي مع برشلونة

منذ ساعة و 13 دقيقة

رد فعل قوي من عبد الله السعيد بعد رفض بيراميدز انتقاله للزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. حسين لبيب يحسم مصير كارتيرون ويؤكد اقتراب رحيل أحد نجوم الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. سقوط فتاة من الطابق السادس في "مول سيتي ستارز"

منذ يوم

أستاذ فيروسات يزف بشرى سارة عن موعد نهاية موجة كورونا الرابعة (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. أول تصريح لشريف منير بعد حريق منزله

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. عقبة تعطل تجديد عقد بن شرقي مع الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

الصورة الأولى لياسمين عبد العزيز عقب خروجها من المستشفى

منذ حوالي 12 ساعة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
04:59 ص

عاجل.. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

عاجل.. حسين لبيب يحسم مصير كارتيرون ويؤكد اقتراب رحيل أحد نجوم الزمالك

02:00 ص

طاهر محمد يسخر من الصحفيين داخل مقر الجبلاية ويرحل قبل الاشتباك

02:36 م

الصورة الأولى لياسمين عبد العزيز عقب خروجها من المستشفى

08:49 م

أستاذ فيروسات يزف بشرى سارة عن موعد نهاية موجة كورونا الرابعة (فيديو)

09:32 م

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

ads
Advertisements