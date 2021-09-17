انطلاق عمليات التصويت في موسكو لانتخاب مجلس النواب الروسي (الدوما)





فتحت مراكز الاقتراع بموسكو ووسط روسيا أبوابها، صباح اليوم الجمعة، وقبل ذلك انطلقت عمليات التصويت في الشرق الروسي وسيبيريا والأورال ومنطقة الفولغا، لانتخابات أعضاء مجلس الدوما.

ومن المقرر أن تستمر عملية التصويت لانتخاب أعضاء مجلس الدوما (مجلس النواب للبرلمان الروسي) حتى يوم 19 سبتمبر، وستفتح مراكز الاقتراع أبوابها من 8:00 إلى الساعة 20:00 يوميا.



