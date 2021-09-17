Advertisements

قائمة الراحلين عن الأهلي

الجمعة 17/سبتمبر/2021 - 09:02 ص
الاهلي
الاهلي
أمل الحلفاوي
أعلن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي رحيل مدافعه سعد سمير، والذي أنهى اجراءات انضمامه لفريق نادي فيوتشر إف سي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

قائمة الراحلين عن الأهلي 2021

وبعد رحيل سعد ضمت قائمة الراحلين عن الأهلي الكثير من اللاعبين لعل أبرزهم الكونغولي والتر بواليا، الذي رحل لفريق نادي مالاتيا التركي في الوقت الذي رحل فيه اليو بادجي لأميان الفرنسي، وأحمد ياسر ريان لفريق التاي التركي على سبيل الإعارة.

في الوقت الذي أعلن فيه المارد الأحمر أيضًا إعارة مصطفى البدري لصفوف نادي فيوتشر وأحمد رمضان بيكهام وفارس طارق لصفوف فريق نادي سموحة في صفقة حسام حسن.

ومن المنتظر أن تشهد الساعات القليلة القادمة، رحيل عدد من النجوم عن القلعة الحمراء في ظل عدم رغبة موسيماني لخدماتهم خلال الموسم القادم.

أخبار تهمك

عاجل.. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة طلائع الجيش

منذ ساعة و 11 دقيقة

الصورة الأولى لياسمين عبد العزيز عقب خروجها من المستشفى

منذ حوالي 12 ساعة

آخر تطورات تجديد عقد فاتي مع برشلونة

منذ ساعة و 11 دقيقة

أستاذ فيروسات يزف بشرى سارة عن موعد نهاية موجة كورونا الرابعة (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. أزمة عنيفة تهز الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

خاص.. الأهلي يعلن رحيل لاعب جديد عن الفريق

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. عقبة تعطل تجديد عقد بن شرقي مع الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. أول تصريح لشريف منير بعد حريق منزله

منذ حوالي 21 ساعة

نجم الأنتر يفتح النار على ريال مدريد

منذ ساعتين و 41 دقيقة

مفاجأة مدوية.. ليوناردو يثير القلق حول ميسي

منذ حوالي 4 ساعات

قرار عاجل من الأهلي تجاه بيرسي تاو

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. سقوط فتاة من الطابق السادس في "مول سيتي ستارز"

منذ يوم

طاهر محمد يسخر من الصحفيين داخل مقر الجبلاية ويرحل قبل الاشتباك

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. حسين لبيب يحسم مصير كارتيرون ويؤكد اقتراب رحيل أحد نجوم الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

رد فعل قوي من عبد الله السعيد بعد رفض بيراميدز انتقاله للزمالك

منذ حوالي 15 ساعة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
04:59 ص

عاجل.. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

عاجل.. حسين لبيب يحسم مصير كارتيرون ويؤكد اقتراب رحيل أحد نجوم الزمالك

02:00 ص

طاهر محمد يسخر من الصحفيين داخل مقر الجبلاية ويرحل قبل الاشتباك

02:36 م

الصورة الأولى لياسمين عبد العزيز عقب خروجها من المستشفى

08:49 م

أستاذ فيروسات يزف بشرى سارة عن موعد نهاية موجة كورونا الرابعة (فيديو)

09:32 م

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

ads
Advertisements