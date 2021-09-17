أعلن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي رحيل مدافعه سعد سمير، والذي أنهى اجراءات انضمامه لفريق نادي فيوتشر إف سي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.





قائمة الراحلين عن الأهلي 2021





وبعد رحيل سعد ضمت قائمة الراحلين عن الأهلي الكثير من اللاعبين لعل أبرزهم الكونغولي والتر بواليا، الذي رحل لفريق نادي مالاتيا التركي في الوقت الذي رحل فيه اليو بادجي لأميان الفرنسي، وأحمد ياسر ريان لفريق التاي التركي على سبيل الإعارة.





في الوقت الذي أعلن فيه المارد الأحمر أيضًا إعارة مصطفى البدري لصفوف نادي فيوتشر وأحمد رمضان بيكهام وفارس طارق لصفوف فريق نادي سموحة في صفقة حسام حسن.





ومن المنتظر أن تشهد الساعات القليلة القادمة، رحيل عدد من النجوم عن القلعة الحمراء في ظل عدم رغبة موسيماني لخدماتهم خلال الموسم القادم.



