موعد مباراة ريال مدريد وفالنسيا في الدوري الإسباني

يترقب عشاق الكرة الإسبانية مباراة ريال مدريد وفالنسيا في بطولة الدوري الإسباني في الموسم الحالي.





موعد مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا في الدوري الإسباني





ومن المقرر أن تقام مباراة ريال مدريد وفالنسيا يوم الأحد 19 سبتمبر 2021 على ملعب ميستايا معقل خفافيش فالنسيا وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإسباني في الموسم الحالي.





وستقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر والساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية والساعة الحادية عشر مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وستقوم قناة beIN Sports connect ببث المباراة.





موقف ريال مدريد وفالنسيا في جدول الدوري الاسباني





يحتل ريال مدريد صدارة جدول الدوري الإسباني في الموسم الحالي برصيد 10 نقاط حصدها من 4 مباريات، حيث فاز في 3 مباريات وتعادل في مباراة واحدة ويطمح في المنافسة بقوة على لقبي الليجا ودوري أبطال أوروبا في الموسم الجديد.





في حين يحتل فالنسيا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني في الموسم الحالي برصيد 10 نقاط حصدها من 4 مباريات، حيث فاز في 3 مباريات وتعادل في مباراة واحدة ويطمح قي المنافسة على لقب الليجا بالإضافة إلى حجز أحد المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية.



