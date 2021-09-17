موسيماني يحسم مصير ثنائي الأهلي خلال ساعات

حسم الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الراحلين عن القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





موسيماني يحسم قائمة الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الحالي





وقرر موسيماني رحيل كلا من كريم نيدفد وعبدالمنعم وسعد سمير وناصر ماهير، بالإضافة للمعارين فهد جمعة وبيكهام وريان وبواليا وبادجي والبدري المنضم حديثا للأهلي وشادي رضوان بعد أن تجددت إعارته للبنك الأهلي.





ومن المقرر أن يحسم الأهلي وجهة الثنائي العربي بدر ومحمد فخري خلال الساعات المقبلة، حيث يمتلك اللاعبان أكثر من عرض للرحيل عن الأهلي على سبيل الإعارة خلال الميركاتو الجاري.





ويستعد الأهلي لمواجهة السوبر المصري أمام طلائع الجيش في المباراة المقرر لها 21 سبتمبر الجاري على ملعب برج العرب بالأسكندرية.



