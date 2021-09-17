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موعد مباراة الهلال المقبلة في الدوري السعودي للمحترفين

الجمعة 17/سبتمبر/2021 - 09:31 ص
الهلال السعودي
الهلال السعودي
أحمد عصام

يواجه فريق الهلال منافسه الاتفاق، يوم السبت 18 سبتمبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الهلال، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

موعد مباراة الهلال المقبلة في الدوري السعودي للمحترفين

وستقام المباراة بين فريقي الهلال والاتفاق في الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

ويحتل فريق الهلال في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 7 نقاط، بينما يحل فريق الاتفاق في المركز الثامن برصيد 6 نقاط.

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