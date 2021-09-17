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موعد مباراة مانشستر يونايتد المقبلة فى الدوري الإنجليزي

الجمعة 17/سبتمبر/2021 - 09:31 ص
مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد
علي ماهر حلمي
يواجه نادي مانشستر يونايتد نظيره نادي وست هام يوم الاحد المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد وست هام

ومن المقرر ان تقام المباراة بين الفريقين يوم الاحد فى تمام الثالثة مساءا بتوقيت القاهرة بالعاصمة الإنجليزية لندن.

وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي ان سبورت المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز فى الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

ويحتل نادي مانشستر يونايتد المركز الثاني فى جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز بعد مرور اربع جولات خلف تشيلسي.

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