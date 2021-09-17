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البنك الدولي يقرر إيقاف إصدار تقريره "ممارسة أنشطة الأعمال"

الجمعة 17/سبتمبر/2021 - 09:27 ص
بوابة الفجر
وكالات


قرر البنك الدولي إيقاق إصدار تقريره السنوي "ممارسة أنشطة الأعمال" حول شروط ممارسة الأعمال التجارية في مختلف البلدان، ويرجع ذلك إلى أخطاء مكتشفة في تقارير 2018 و2020.
وعلق البنك الدولي على تقرير "ممارسة أنشطة الأعمال" للعام الماضي، قائلا إن معدي التصنيف اشتبهوا في حدوث أخطاء في جمع البيانات.

وخلصت شركة المحاماة الأمريكية WilmerHale إلى أن إدارة البنك الدولي أجبرت الموظفين في البنك على المبالغة في تقدير مكانة الصين في تصنيف التقرير.

وجاء في بيان صحفي صدر عن البنك الدولي: "بعد دراسة جميع المعلومات المتاحة بشأن ممارسة أنشطة الأعمال، بما في ذلك استنتاجات المراجعات السابقة وعمليات التدقيق، قررت إدارة مجموعة البنك الدولي التوقف عن إصدار تقرير ممارسة أنشطة الأعمال".

من جهتها نفت كريستالينا جورجيفا، المديرة التنفيذية السابقة للبنك الدولي، المديرة الحالية لصندوق النقد الدولي، ممارستها ضغوط على الموظفين السابقين عند إصدار التقرير السنوي بشأن "ممارسة أنشطة الأعمال".

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