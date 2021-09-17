Advertisements

غدًا.. قطع المياه عن 14 منطقة بمحافظة القاهرة لمدة 7 ساعات

الجمعة 17/سبتمبر/2021 - 09:59 ص
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، قطع المياه عن عدة مناطق بالمحافظة لمدة 7 ساعات اعتبارا من الساعة العاشرة صباح يوم السبت الموافق 18-9-2021 وحتى الساعة الخامسة مساء نفس اليوم، وذلك نظرا لأعمال صيانة على خط المياه قطر 1200 مم الخارج من محطة مياه مسطرد .

والمناطق هى " عرب الجسر – عرب الطوايلة – وسط المدينة بالمطرية – الشيراتون – الملتقى العربى – الكلية الحربية – الحى العاشر – صقر قريش – الواحة – شارع متولى الشعراوى – السويسرى ب – أرض الجولف – الإمداد والتموين – عمارات رامو"  .


وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة ، لافتة إلى أنه سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.

الكلمات المفتاحية

محافظة القاهرة قطع المياه شركة المياه اماكن قطع المياه

أخبار تهمك

نجم باريس سان جيرمان يحلم باللعب لصفوف ريال مدريد

منذ ساعة الا ربع

رد فعل قوي من عبد الله السعيد بعد رفض بيراميدز انتقاله للزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

قرار عاجل من الأهلي تجاه بيرسي تاو

منذ حوالي 5 ساعات

أستاذ فيروسات يزف بشرى سارة عن موعد نهاية موجة كورونا الرابعة (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

قائمة الراحلين عن الأهلي

منذ أقل من ساعتين

طاهر محمد يسخر من الصحفيين داخل مقر الجبلاية ويرحل قبل الاشتباك

منذ حوالي 20 ساعة

موسيماني يحسم مصير ثنائي الأهلي خلال ساعات

منذ ساعة و 16 دقيقة

مفاجأة مدوية.. ليوناردو يثير القلق حول ميسي

منذ حوالي 5 ساعات

حسين لبيب يكشف عن سبب عقوبة اتحاد الكرة لشيكابالا

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. أزمة عنيفة تهز الزمالك

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. عقبة تعطل تجديد عقد بن شرقي مع الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. أول تصريح لشريف منير بعد حريق منزله

منذ حوالي 22 ساعة

نجم الأنتر يفتح النار على ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. حسين لبيب يحسم مصير كارتيرون ويؤكد اقتراب رحيل أحد نجوم الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

الصورة الأولى لياسمين عبد العزيز عقب خروجها من المستشفى

منذ حوالي 14 ساعة

موضوعات متعلقة

انقطاع المياه عن 7 مناطق بالقاهرة لمدة 12 ساعة

قطع المياه عن بعض المناطق بالقاهرة الأحد المقبل

قطع المياه عن بعض المناطق القاهرة غدا

غدًا.. قطع المياه عن بعض المناطق بالقاهرة لمدة 16 ساعة

انقطاع المياه عن 11 منطقة بالقاهرة لأعمال الصيانة

غدًا.. قطع المياه عن بعض المناطق بمحافظة القاهرة

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
04:59 ص

عاجل.. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

طاهر محمد يسخر من الصحفيين داخل مقر الجبلاية ويرحل قبل الاشتباك

02:36 م

عاجل.. حسين لبيب يحسم مصير كارتيرون ويؤكد اقتراب رحيل أحد نجوم الزمالك

02:00 ص

الصورة الأولى لياسمين عبد العزيز عقب خروجها من المستشفى

08:49 م

أستاذ فيروسات يزف بشرى سارة عن موعد نهاية موجة كورونا الرابعة (فيديو)

09:32 م

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

ads
Advertisements