حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الجمعة

تشهد محافظة الدقهلية اليوم الجمعة طقس مشمس بدرجة حرارة عظمى ٣٤، والصغرى ١٨ درجة مئوية.



وكانت أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الجمعة، وتوقعت أن يسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء والصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية نهارًا، معتدل الحرارة رطب ليلًا.



حالة الطقس في القاهرة

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس بالقاهرة، حيث يسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري نهارًا، معتدل رطب ليلًا.





حالة الطقس في الإسكندرية

كما توقعت أن يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على السواحل الشمالية الغربية، وعلى السواحل الشرقية، لطيف ليلًا، وتضم السواحل الشمالية "مطروح والإسكندرية ودمياط والعريش ورفح".



وأشارت الهيئة إلى أنه من المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهارًا، معتدل ليلًا.





وتوقعت أيضًا أن يسود طقس شديد الحرارة شمال الصعيد وعلى الجنوب نهارًا، معتدل ليلًا، ومحافظات الصعيد تضم "الفيوم وبني سويف والمنيا وقنا وسوهاج وأسيوط والأقصر وأسوان".



مع حدوث شبورة مائية تتلاشى مع السابعة صباحا على الطرق السريعة والزراعية، ويكون هناك نشاط للرياح على السواحل الغربية والقاهرة الكبرى وجنوب سيناء مما يقلل من الإحساس بالرطوبة ليلًا.



وتوضح هيئة الأرصاد المصطلحات التالية:

القاهرة الكبرى: "القاهرة، الجيزة، القليوبية".

إقليم الإسكندرية: "الإسكندرية، البحيرة، مطروح".

إقليم الدلتا: "الدقهلية، دمياط، الغربية، كفر الشيخ، المنوفية".

إقليم القناة: الإسماعيلية، بورسعيد، السويس، الشرقية، شمال سيناء، جنوب سيناء".

إقليم شمال الصعيد: "الفيوم، بني سويف، المنيا".

إقليم وسط الصعيد: "أسيوط، الوادي الجديد".

إقليم جنوب الصعيد: "سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر".

السواحل الشمالية: "مطروح، الإسكندرية، دمياط، العريش، رفح".

الساحل الشمالي الغربي: "مرسى مطروح، السلوم، الضبعة، سيدي عبد الرحمن، النجيلة، سيدي براني".

الساحل الشمالي الأوسط: "الإسكندرية، العلمين، مارينا، برج العرب، الحمام".

ساحل الدلتا الشمالي: "رشيد، جمصة، بلطيم، رأس البر، دمياط،عزبة البرج".

الساحل الشمالي الشرقي: "بورسعيد، العريش، رفح".



وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم كالآتي:



درجة الحرارة المحسوسة القاهرة: 34



درجة الحرارة الصغرى القاهرة: 22



درجة الحرارة الكبرى القاهرة: 32





درجة الحرارة المحسوسة الإسكندرية: 32



درجة الحرارة الصغرى الإسكندرية: 23



درجة الحرارة الكبرى الإسكندرية: 29





درجة الحرارة المحسوسة طنطا: 34



درجة الحرارة الصغرى طنطا: 22



درجة الحرارة الكبرى طنطا: 32







درجة الحرارة المحسوسة مطروح: 32



درجة الحرارة الصغرى مطروح: 22



درجة الحرارة الكبرى مطروح: 29





درجة الحرارة المحسوسة سيوة: 33



درجة الحرارة الصغرى سيوة: 22



درجة الحرارة الكبرى سيوة:31





درجة الحرارة المحسوسة بورسعيد: 32



درجة الحرارة الصغرى بورسعيد: 24



درجة الحرارة الكبرى بورسعيد: 29







درجة الحرارة المحسوسة الزقازيق: 34



درجة الحرارة الصغرى الزقازيق: 22



درجة الحرارة الكبرى الزقازيق: 32







درجة الحرارة المحسوسة السويس: 34



درجة الحرارة الصغرى السويس: 23



درجة الحرارة الكبرى السويس: 32







درجة الحرارة المحسوسة كاترين: 31



درجة الحرارة الصغرى كاترين: 17



درجة الحرارة الكبرى كاترين: 28





درجة الحرارة المحسوسة شرم الشيخ: 39



درجة الحرارة الصغرى شرم الشيخ: 28



درجة الحرارة الكبرى شرم الشيخ: 36





درجة الحرارة المحسوسة الفيوم: 34



درجة الحرارة الصغرى الفيوم: 24



درجة الحرارة الكبرى الفيوم: 32





درجة الحرارة المحسوسة المنيا: 35



درجة الحرارة الصغرى المنيا: 24



درجة الحرارة الكبرى المنيا: 33





درجة الحرارة المحسوسة أسيوط: 35



درجة الحرارة الصغرى أسيوط: 23



درجة الحرارة الكبرى أسيوط: 33





درجة الحرارة المحسوسة سوهاج: 35



درجة الحرارة الصغرى سوهاج: 24



درجة الحرارة الكبرى سوهاج: 34







درجة الحرارة المحسوسة قنا: 35



درجة الحرارة الصغرى قنا: 24



درجة الحرارة الكبرى قنا: 34





درجة الحرارة المحسوسة الأقصر: 36



درجة الحرارة الصغرى الأقصر: 25



درجة الحرارة الكبرى الأقصر: 35







درجة الحرارة المحسوسة أسوان: 37



درجة الحرارة الصغرى أسوان: 25



درجة الحرارة الكبرى أسوان: 36





درجة الحرارة المحسوسة الوادي الجديد: 36



درجة الحرارة الصغرى الوادي الجديد: 25



درجة الحرارة الكبرى الوادي الجديد: 35





درجة الحرارة المحسوسة حلايب: 36



درجة الحرارة الصغرى حلايب: 28



درجة الحرارة الكبرى حلايب: 34





يذكر أن درجة الحرارة المحسوسة هى درجة الحرارة العظمى ولكن بعد زيادتها من درجتين إلى أربع درجات بسبب الرطوبة.