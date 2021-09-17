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لقاحات كورونا.. إلى أين وصلت مبادرة "معا نستطيع"؟

الجمعة 17/سبتمبر/2021 - 10:03 ص
أرشيفية
أرشيفية
محمد العطار
"معا نستطيع".. مبادرة تم الإعلان عنها خلال الأيام الماضية من أجل تعاون أجهزة الدولة لتلقيح المصريين بلقاح كورونا ضد ذلك الوباء الذي انتشر في مختلف دول العالم على مدار الأشهر الماضية.

وظهر فيروس كورونا التاجي المستجد "كوفيد-19"، في الصين في نهاية 2019 وبداية 2020، ومن ثم انتشر بعدها في أغلب دول العالم وصنفته منظمة الصحة العالمية كوباء عالمي بعد تخطيه حدود الصين وانتشاره بشكل كبير، وذلك في مارس 2020، ومنذ ذلك التوقيت ودخل العلماء في دائرة البحث عن لقاح للقضاء عليه، حتى تم الكشف عن عدد من اللقاحات.

تسجيل 7500 مواطنًا على الموقع
وأعلن الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للتوعية والتواصل المجتمعي، والمتحدث الرسمي للوزارة،  تسجيل 7500 مواطنًا على الموقع الإلكتروني لتلقي اللقاح من خلال حملة "معًا نطمئن.. سجل الآن"، وذلك منذ انطلاقها حتى مساء الخميس، لتشجيع المواطنين على التسجيل وسرعة تلقي اللقاح في نفس اليوم.


وأوضح مجاهد في تصريحات له، أن الحملة ستستمر لمدة 10 أيام تجوب خلالها جميع محافظات الجمهورية من الساعة العاشرة صباحًا وحتى العاشرة مساءً، وتخصيص 3 أتوبيسات مكشوفة و6 سيارات مجهزة تجوب المحافظات الثلاث، وتضم 30 فريقًا من التواصل المجتمعي بوزارة الصحة، تم تدريبهم على أعلى مستوى ويرتدون زيًا موحدًا، ومزودين بأجهزة "تابلت" لتسجيل بيانات المواطنين على الموقع الإلكتروني لتلقي اللقاح، والرد على جميع استفساراتهم وتساؤلاتهم حول اللقاحات.


الحملة تصل السكك الحديدية
كما أعلنت هيئة السكة الحديد عن قيام قافلة من وزارة الصحة بتنفيذ مبادرتها “معًا نطمئن” داخل محطات الهيئة بالقاهرة، لتسجيل المواطنين للحصول على لقاح كورونا.

الحملة تصل وسط القاهرة
فيما قالت الدكتورة أميمة محمد مدير فرق التواصل المجتمعى بمحافظة القاهرة، إن حملة "معا نطمئن" التي أطلقتها وزارة الصحة، كونت العديد من الفرق الخاصة بالتواصل المجتمعى وتضم شباب وإعلاميين، لتشجيع المواطنين على التسجيل للتطعيم ضد فيروس كورونا.

وفي تصريحات تليفزيونية، أضافت مدير فرق التواصل المجتمعى بمحافظة القاهرة، أن الحملة جابت ميدان التحرير والتجمع ومدينة نصر بالمحافظة حتى الآن، لتشجيع المواطنين الذين يجوبون الشوارع بكل الطرق الممكنة للتسجيل ضد لقاح كورونا والإجابة على كل تساؤلاتهم ومخاوفهم بشأن اللقاح.

الحملة تنطلق في 3 محافظات
وأعلنت وزارة الصحة والسكان عن إطلاق حملة "معًا نطمئن.. سجل الآن" اليوم الجمعة في محافظات "القليوبية، والفيوم والدقهلية"، لتشجيع المواطنين على التسجيل وسرعة تلقي لقاح كورونا في نفس اليوم.

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