Advertisements

نجم باريس سان جيرمان يحلم باللعب لصفوف ريال مدريد

الجمعة 17/سبتمبر/2021 - 10:01 ص
بوابة الفجر
محمد نادر
أكد الإيطالي المخضرم أنطونيو كونتي المدير الفني السابق لإنتر ميلان، أن الدولي المغربي أشرف حكيمي لاعب ريال مدريد السابق وباريس سان جيرمان الحالي، يحلم بالعودة لصفوف الميرنجي.


لاعب باريس سان جيرمان يحلم باللعب لريال مدريد
وقال كونتي، خلال حضوره ستوديو تحليلي بشبكة قنوات "سكاي سبورتس": "حلم حكيمي هو اللعب لريال مدريد مرة أخرى.


وأضاف: "لقد عانى حكيمي كثيرا خلال لقائي ريال مدريد الموسم الماضي بدور المجموعات حين كان لاعبًا في إنتر ميلان، وأتذكر الخطأ الذي ارتكبه في المباراة التي أقيمت على ملعب فالديبيباس، لكنه عمل كثيرًا منذ هذه اللحظة".


وأتم: "قررت ترك حكيمي بعض الوقت على مقاعد البدلاء، وهو ما تقبله حكيمي بهدوء وحرص على التعلم، والآن يعد من أفضل المدافعين في العالم، ويمكنه أن يصبح نجمًا كبيرًا، وتحسن كثيرًا في الشق الدفاعي واللمسة الأخيرة".


ورحل حكيمي عن إنتر ميلان في الميركاتو الصيفي الأخير منتقلا إلى باريس سان جيرمان.

الكلمات المفتاحية

يحلم باللعب لريال مدريد لريال مدريد لاعب باريس سان جيرمان باريس سان جيرمان

أخبار تهمك

عاجل.. عقبة تعطل تجديد عقد بن شرقي مع الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. أول تصريح لشريف منير بعد حريق منزله

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. حسين لبيب يحسم مصير كارتيرون ويؤكد اقتراب رحيل أحد نجوم الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

أستاذ فيروسات يزف بشرى سارة عن موعد نهاية موجة كورونا الرابعة (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

نجم باريس سان جيرمان يحلم باللعب لصفوف ريال مدريد

منذ ساعة الا ربع

قرار عاجل من الأهلي تجاه بيرسي تاو

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة مدوية.. ليوناردو يثير القلق حول ميسي

منذ حوالي 5 ساعات

حسين لبيب يكشف عن سبب عقوبة اتحاد الكرة لشيكابالا

منذ ساعة الا ربع

قائمة الراحلين عن الأهلي

منذ أقل من ساعتين

طاهر محمد يسخر من الصحفيين داخل مقر الجبلاية ويرحل قبل الاشتباك

منذ حوالي 20 ساعة

رد فعل قوي من عبد الله السعيد بعد رفض بيراميدز انتقاله للزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

نجم الأنتر يفتح النار على ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أزمة عنيفة تهز الزمالك

منذ حوالي 10 ساعة

الصورة الأولى لياسمين عبد العزيز عقب خروجها من المستشفى

منذ حوالي 14 ساعة

موسيماني يحسم مصير ثنائي الأهلي خلال ساعات

منذ ساعة و 17 دقيقة

عاجل.. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

أهم أخبار ريال مدريد اليوم الاثنين.. بيريز يستعد لحسم صفقة القرن وبوجبا يوجه ضربة قاضية لأحلام زيدان والريال

إيكاردي ينتظر إشارة زيدان

أخبار ريال مدريد اليوم الإثنين 23 مارس: زيدان يطرد نجمي الفريق.. تحديد خليفة راموس.. إصابة رئيس الملكي السابق بكورونا.. نجم باريس ينتظر إشارة الريال

مهاجم باريس سان جيرمان يرغب في الانتقال لصفوف ريال مدريد

أخبار ريال مدريد اليوم 31 مارس: تحديد أول الراحلين عن الريال.. تصرف مفاجيء من زيدان.. 3 صفقات تقترب من الفريق الملكي.. صفقة تبادلية مع مانشستر سيتي

حكيمي يشارك لأول مرة مع إنتر ميلان

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
04:59 ص

عاجل.. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

طاهر محمد يسخر من الصحفيين داخل مقر الجبلاية ويرحل قبل الاشتباك

02:36 م

عاجل.. حسين لبيب يحسم مصير كارتيرون ويؤكد اقتراب رحيل أحد نجوم الزمالك

02:00 ص

الصورة الأولى لياسمين عبد العزيز عقب خروجها من المستشفى

08:49 م

أستاذ فيروسات يزف بشرى سارة عن موعد نهاية موجة كورونا الرابعة (فيديو)

09:32 م

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

ads
Advertisements