نجم باريس سان جيرمان يحلم باللعب لصفوف ريال مدريد

أكد الإيطالي المخضرم أنطونيو كونتي المدير الفني السابق لإنتر ميلان، أن الدولي المغربي أشرف حكيمي لاعب ريال مدريد السابق وباريس سان جيرمان الحالي، يحلم بالعودة لصفوف الميرنجي.









لاعب باريس سان جيرمان يحلم باللعب لريال مدريد

وقال كونتي، خلال حضوره ستوديو تحليلي بشبكة قنوات "سكاي سبورتس": "حلم حكيمي هو اللعب لريال مدريد مرة أخرى.









وأضاف: "لقد عانى حكيمي كثيرا خلال لقائي ريال مدريد الموسم الماضي بدور المجموعات حين كان لاعبًا في إنتر ميلان، وأتذكر الخطأ الذي ارتكبه في المباراة التي أقيمت على ملعب فالديبيباس، لكنه عمل كثيرًا منذ هذه اللحظة".









وأتم: "قررت ترك حكيمي بعض الوقت على مقاعد البدلاء، وهو ما تقبله حكيمي بهدوء وحرص على التعلم، والآن يعد من أفضل المدافعين في العالم، ويمكنه أن يصبح نجمًا كبيرًا، وتحسن كثيرًا في الشق الدفاعي واللمسة الأخيرة".









ورحل حكيمي عن إنتر ميلان في الميركاتو الصيفي الأخير منتقلا إلى باريس سان جيرمان.



