خطوة بخطوة.. طرق السداد والاستعلام عن فاتورة المياه الكترونيا

يبحث العديد من المواطنين عن طرق السداد والاستعلام عن فاتورة المياه الكترونيا عن طريق فوري، تجنبًا لتأخير سداد الفواتير، إذ أتاحت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، خدمة الدفع الفوري لفواتير الاستهلاك، لذلك نستعرض لكم كيفية استعلام وسداد فاتورة المياه الكترونيا، اتبع الآتي:-





طرق الاستعلام وسداد فاتورة المياه بالمدن الجديدة





- يجب على سكان المدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تحميل تطبيق فوري.





- إدخال وكتابة الرقم السري الخاص بك، أو التسجيل بإدخال المعلومات المطلوبة بك.





- اختيار تبويب إدفع الواقع أسفل الصفحة.





- اختيار الفاتورة التي ترغب في دفعها وهي المياه، على سبيل المثال وبعد ذلك اختيار هيئة المجتمات العمرانية، وبعدها يتم اختيار إدارة تحصيل مياه القاهرة الجديدة.





- يظهر أمامك تبويب "دفع الفاتورة"، ويجرى دفعها من خلال التطبيق على الفور.





طرق تخفيض فاتورة استهلاك المياه





- غلق الصنابير جيدا.





- عدم فتح صنبور الحنفيات إلى آخره.





- ضرورة غلق الحنفيات أثناء غسيل الوجه.





- غلق الحنفية أثناء غسل الأسنان.





- عدم ملئ حوض الاستحمام إلى آخره.





- عدم فتح سيفون الحمام بطريقة كبيرة.





- عدم الإكثار من استخدام المياه خلال الاستحمام.





- إصلاح المواسير والحنفيات، والتأكد من عدم تسريبها للمياه.





- استخدام القطع الموفرة من الأدوات الصحية، وهي متوافرة بمحلات السباكة والأدوات الصحية.





- عدم ري الزرع والحدائق من مياه الشرب ترشيدًا لاستهلاك فاتورة المياه، ويمكن ريه بطرق أخرى مثل مياه الترع والمصارف والمياه المعاد تدويرها.



