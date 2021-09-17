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"الزراعة" توجه نصائح للمزارعين بشأن العفن البني (فيديو)

الجمعة 17/سبتمبر/2021 - 10:05 ص
أرشيفية
أرشيفية
هدى عبدالرازق
قالت الدكتورة نجلاء بلابل، مدير مكافحة العفن البني في البطاطس بوزارة الزراعة، إن مشروع مكافحة العفن البني مختص بفحص البطاطس الخاصة بالتصدير للخارج، وكذلك فحص تقاوي البطاطس المستوردة.

وأشارت "نجلاء"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إلى أن المشروع مختص أيضا بتأسيس المناطق الخالية استعدادا لزرعها بهدف التصدير، مشددة على ضرورة أن يتأكد المزارع قبل زراعة أرضه أنها خالية من العفن البني.

ونوهت الدكتورة نجلاء بلابل، مدير مكافحة العفن البني في البطاطس، بأن لو استخدم المزارع تقاوي مصابة ستنتقل الإصابة إلى الأرض، مضيفة: "لو التقاوي سليمة والأرض سليمة الناتج هيكون سليم".

الكلمات المفتاحية

المزارعين العفن البني الزراعة

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