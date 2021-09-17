Advertisements

حسين لبيب يكشف عن سبب عقوبة اتحاد الكرة لشيكابالا

الجمعة 17/سبتمبر/2021 - 10:03 ص
الزمالك
الزمالك
الفجر الرياضي
كشف حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن العقوبة التي تم توقيعها على قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، محمود عبدالرازق شيكابالا، هدفها إجباره على الاعتزال.

تصريحات حسن لبيب
وقال لبيب في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "شيكابالا لم يخطئ في أي شئ، والعقوبة الموقعة ضده هدفها إجبار كابتن نادي الزمالك على الاعتزال".

وتابع، "شيكابالا وحازم إمام لم يخطئا في احتفالية الدوري، ولكن تم استثارتهم، فإذا تم عقاب شيكابالا، فيجب عقاب الجميع بالإيقاف 8 شهور".

وفي سياق آخر، أوضح، "أقول لمن يهاجمنا، أمامنا شهر ونصف، اتركونا نعمل في هدوء، أنا زهقت من السباب الذي يوجه للجنة إدارة الزمالك، ولجنة إدارة الزمالك بالكامل مشجعين درجة سابعة مش ثالثة".

الكلمات المفتاحية

لبيب عقوبة شيكابالا الزمالك يجدد الزمالك

أخبار تهمك

قائمة الراحلين عن الأهلي

منذ أقل من ساعتين

الصورة الأولى لياسمين عبد العزيز عقب خروجها من المستشفى

منذ حوالي 14 ساعة

نجم الأنتر يفتح النار على ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أزمة عنيفة تهز الزمالك

منذ حوالي 10 ساعة

مفاجأة مدوية.. ليوناردو يثير القلق حول ميسي

منذ حوالي 5 ساعات

نجم باريس سان جيرمان يحلم باللعب لصفوف ريال مدريد

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. حسين لبيب يحسم مصير كارتيرون ويؤكد اقتراب رحيل أحد نجوم الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

رد فعل قوي من عبد الله السعيد بعد رفض بيراميدز انتقاله للزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. عقبة تعطل تجديد عقد بن شرقي مع الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

موسيماني يحسم مصير ثنائي الأهلي خلال ساعات

منذ ساعة و 16 دقيقة

قرار عاجل من الأهلي تجاه بيرسي تاو

منذ حوالي 5 ساعات

طاهر محمد يسخر من الصحفيين داخل مقر الجبلاية ويرحل قبل الاشتباك

منذ حوالي 20 ساعة

أستاذ فيروسات يزف بشرى سارة عن موعد نهاية موجة كورونا الرابعة (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. أول تصريح لشريف منير بعد حريق منزله

منذ حوالي 22 ساعة

حسين لبيب يكشف عن سبب عقوبة اتحاد الكرة لشيكابالا

منذ ساعة الا ربع

موضوعات متعلقة

ميدو يرد بقوة على خالد الغندور بسبب شيكابالا

ميدو: أفتخر بحسين لبيب كرئيس لنادي الزمالك الذي راهنت على نجاحه

ميدو: الزمالك اقترب من التعاقد مع بديل أوجستي

حسين لبيب: علمت بخبر انتقال ساسي للدحيل قبل دخولي الزمالك

ميدو يدافع عن شيكابالا: اتحاد الكرة يجبره على الاعتزال

ميدو: قرار اتحاد الكرة يجبر شيكابالا على الاعتزال

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
04:59 ص

عاجل.. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

طاهر محمد يسخر من الصحفيين داخل مقر الجبلاية ويرحل قبل الاشتباك

02:36 م

عاجل.. حسين لبيب يحسم مصير كارتيرون ويؤكد اقتراب رحيل أحد نجوم الزمالك

02:00 ص

الصورة الأولى لياسمين عبد العزيز عقب خروجها من المستشفى

08:49 م

أستاذ فيروسات يزف بشرى سارة عن موعد نهاية موجة كورونا الرابعة (فيديو)

09:32 م

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

ads
Advertisements