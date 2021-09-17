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بدء تسليم دفعة من وحدات "سكن مصر" بدمياط الجديدة 3 أكتوبر المقبل

الجمعة 17/سبتمبر/2021 - 10:22 ص
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، سيبدأ يوم الأحد الموافق 3/10/2021، وحتى يوم الخميس الموافق 4/11/2021، في تسليم دفعة جديدة  ( 18 عمارة ) للفائزين بها ضمن  73  عمارة بمشروع سكن مصر  للإسكان المتوسط، بالحي السادس بمدينة دمياط الجديدة، والمخصصة بالقرعة العلنية.

وأوضح المهندس علاء منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 27، يوم الأحد 3/10/2021، ووحدات العمارة رقم 28، يوم الإثنين 4/10/2021، ووحدات العمارة رقم 29، يوم الثلاثاء 5/10/2021، ووحدات العمارة رقم 30، يوم الأحد 10/10/2021، ووحدات العمارة رقم 31، يوم الإثنين 11/10/2021، ووحدات العمارة رقم 32، يوم الثلاثاء 12/10/2021، ووحدات العمارة رقم 33، يوم الأربعاء 13/10/2021، ووحدات العمارة رقم 34، يوم الخميس 14/10/2021.

وأضاف رئيس الجهاز، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 35، يوم الأحد 17/10/2021، ووحدات العمارة رقم 36، يوم الإثنين 18/10/2021، ووحدات العمارة رقم 37، يوم الثلاثاء 19/10/2021، ووحدات العمارة رقم 37، يوم الأربعاء 20/10/2021، ووحدات العمارة رقم 38، يوم الأحد 24/10/2021، ووحدات العمارة رقم  39، يوم الإثنين 25/10/2021، ووحدات العمارة رقم 40، يوم الثلاثاء 26/10/2021، ووحدات العمارة رقم 9، يوم الأربعاء 27/10/2021، ووحدات العمارة رقم 10، يوم الخميس 28/10/2021.

وقال: سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 11، يوم الأحد 31/10/2021، ووحدات العمارة رقم 12، يوم الإثنين 1/11/2021، وتم تخصيص الأيام من الثلاثاء 2/11/2021 وحتى الخميس 4/11/2021، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة.

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