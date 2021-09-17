بيع 105 ألف كراسة شروط حجز وحدات "سكن لكل المصريين"

قالت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقارى، أنه تم بيع 105 ألف كراسة شروط في مشروع سكن كل المصريين المطروح حاليا لمحدودى ومتوسطى الدخل، فيما قام حوالى 48 ألف مواطن بسداد مقدمات الحجز.









وأضافت أنه تم طرح وحدات جاهزة للتسليم الفورى (غرفتين وصالة، و3 غرف وصالة) بمساحات تتراوح بين 75 و90 م2، فى مدن ومراكز المحافظات التالية: (الإسماعيلية، المنيا، الشرقية، سوهاج، قنا، الإسكندرية، المنوفية، كفر الشيخ، أسوان، الغربية، البحيرة، مطروح، الفيوم، بنى سويف، أسيوط، الوادي الجديد، الأقصر، شمال سيناء، ودمياط)، وتتراوح أسعار الوحدات السكنية بين 164 و310 آلاف جنيه، بجانب طرح وحدات أخرى ضمن نفس الإعلان، لمتوسطى الدخل، فى مدينتى شطا والزرقا بمحافظة دمياط بمساحات تتراوح بين 105 و114م2، ويتم شراء تلك الوحدات وفقاً لنظام التمويل العقاري، والشروط التفصيلية للمبادرة الصادرة من البنك المركزي المصري بتاريخ 13 يوليو 2021، حيث يتم سداد مقدم يبدأ من 10 % لوحدات محدودي الدخل، و15 % لوحدات متوسطي الدخل، ثم تقسيط باقى ثمن الوحدة، بنظام التمويل العقارى، لمدة تصل إلى 30 عامًا بسعر عائد 3 % سنويًا متناقصة.









وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقارى، أنه يتم أيضاً طرح وحدات كاملة التشطيب (3 غرف وصالة) من المقرر تسليمها خلال 36 شهرا، بالمدن التالية: (بدر، حدائق العاصمة، 15 مايو، حدائق أكتوبر، 6 أكتوبر، العاشر من رمضان، أسوان الجديدة، العلمين الجديدة، المنيا الجديدة، ناصر، رشيد الجديدة، بنى سويف الجديدة، الغردقة "البدارى"، وبورفؤاد)، وتتراوح مساحات الوحدات السكنية المطروحة بين 100 و120 م2، ويتراوح سعر الوحدة السكنية بين 471 و950 ألف جنيه، وسيتم سداد 12 دفعة ربع سنوية تبدأ فى 1 يناير 2022 تبلغ قيمتها 25 % من ثمن الوحدة، ويسدد باقى ثمن الوحدة بحد أقصى 65 % من ثمن بيعها بنظام التمويل العقارى لمدة تصل إلى 30 عاماً بسعر عائد 3 % متناقصة سنوياً.









وأوضحت مى عبدالحميد، أنه فيما يخص حدود الدخل من جميع مصادر الدخل التى سيتم التعامل وفقاً لها، للعملاء من منخفضى ومتوسطى الدخل، فبالنسبة للمواطنين من منخفضي الدخل، فإن الحد الأقصى لصافى الدخل السنوي للأعزب يبلغ 54 ألف جنيه بما يعادل 4500 جنيه شهرياً، والحد الأقصى لصافى الدخل السنوي للأسرة يبلغ 72 ألف جنيه بما يعادل 6000 جنيه شهرياً، أما فيما يخص المواطنين من متوسطي الدخل فإن الحد الأقصى لصافى الدخل السنوى للأعزب يبلغ 120 ألف جنيه بما يعادل 10 آلاف جنيه شهرياً، و168 ألف جنيه سنوياً للأسرة بما يعادل 14 ألف جنيه شهرياً، على أن يكون الحد الأدنى لصافى الدخل الشهرى لمنخفضى الدخل 1200 جنيه، والحد الأدنى لصافى الدخل الشهرى لمتوسطى الدخل 2500 جنيه.