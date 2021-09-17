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جهاز 6 أكتوبر: تنفيذ 14 قرار غلق وتشميع لأنشطة مخالفة بحملة جديدة بالحي المتميز

الجمعة 17/سبتمبر/2021 - 10:57 ص
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
صرح المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، بأنه تم شن حملة جديدة لرفع الإشغالات وضبط المخالفات بالتعاون مع شرطة التعمير، حيث استهدفت الحملة ( سنتر طيبة - سنتر هاميس) بالحى المتميز، موضحاً أن الحملة أسفرت عن تنفيذ 14 قرار غلق وتشميع لعدم وجود رخص تشغيل، ورفع عدادات المرافق لبعض الأنشطة، وإزالة بعض الإشغالات بالطريق .

وفى سياق متصل، وجه المهندس عادل النجار، بضرورة تكثيف المرور الدوري للتصدى لسيارات النقل التى تلقى مخلفات بالطرق، مشيراً إلى أنه تم تنفيذ حملة أمنية لضبط سيارات النقل المخالفة، حيث أسفرت الحملة عن ضبط سيارة تحمل مخلفات بالحى الثامن، و ضبط مضَّخة خرسانية أمام نادى الصيد بالتوسعات الشمالية تقوم بأعمال غسيل بالطريق، كما تم ضبط جرار زراعي يقوم بإلقاء مخلفات خلف نادي 6 أكتوبر بالحي السابع، وتم التحفظ على المضبوطات لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية المنظمة في هذا الشأن.

وأكد رئيس جهاز 6 أكتوبر، عدم التهاون في تطبيق القانون ومحاربة أي ظاهرة عشوائية مع استمرار المتابعة والرصد لمنع المخالفات والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.

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