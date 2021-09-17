التحفظ على 10 أطنان كبدة فاسدة قبل بيعها للمواطنين بالإسكندرية

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، التحفظ على 10 أطنان كبدة مجمدة منتهية الصلاحية وفاسدة ومتهالكة داخل ثلاجة قبل ترويجها على المواطنين بالأسواق، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز المدير المسئول على ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري.

كميات من الكبدة المجمدة منتهية الصلاحية

تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يُفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسئول عن ثلاجة كبيرة لحفظ اللحوم بها كميات من الكبدة المجمدة منتهية الصلاحية الفاسدة لوجود بها تغيرات في الخواص، مما تمثل خطرًا على الصحة العامة، قبل ترويجها على المواطنين.

القبض على المدير المسئول

تم مداهمة الثلاجة وألقي القبض على المدير المسئول وبتفتيشها عثر بداخلها على 300 كرتونة كبدة بقرى وزن الكرتونة 15 كيلوا تقريبًا، منتهي الصلاحية، بإجمالي 4.5 طن كبدة، و350 كرتونة كبدة مجمدة أمريكي منتهية الصلاحية زنة الكرتونة 14 كيلو، بإجمالي 5 أطنان.



كما ضبطت 12 كرتونة قلب بقرى بإجمالي 168 كجم تقريبًا، و32 كرتونة كبدة مجمدة صناعة أمريكى متهالكة زنة الكرتونة 12 كيلو بإجمالي 381 كيلو، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.