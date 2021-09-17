طبيب يحذر: هذه الحالات لا يجب عليها تلقي الجرعة الثانية من اللقاح (فيديو)



وناشد "عقبة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، المواطنين الحصول على جرعات اللقاح في موعدها، منوها بأن الشخص الذي لم يحصل على الجرعة الثانية من لقاح كورونا عليه أن يلتزم بالإجراءات الاحترازية لأن المناعة ليست مكتملة.



وأوضح أن من يتخلف عن موعد الجرعة الثانية عليه أن يسجل على الموقع الإلكتروني ويمكنه حينها الحصول على لقاح جونسون آند جونسون كونه يتكون من جرعة واحدة.



ولفت إلى أن هناك حالات لا يجب فيها الحصول على الجرعة الثانية من اللقاح، وهم من يتأثرون بشكل سلبي من الجرعة الأولى، أو من يعاني من ارتفاع في درجة الحرارة، أو سيدة اكتشفت أنها حامل.



قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس قسم المناعة والباطنة بجامعة عين شمس، إن الحصول على جرعة واحدة من لقاح كورونا يعطي مناعة تصل إلى 40 أو 50%، والحصول على الجرعة الثانية من اللقاح يساهم في زيادة الأجسام المضادة إلى 80%.