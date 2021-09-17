بهذه الطريقة.. نوال الزغبي توجه رسالة لجمهورها

نشرت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، صورة جديدة لها، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي لتداول الصور والفيديوهات " انستجرام" .



ارتدت نوال فستان أسود اللون ، تركت شعرها منسدلاً على كتفها، علقت على الصورة قائلة :" تتوهج بشكل مختلف عندما تكون سعيدًا بالفعل" ، حازت الصورة على الكثير من الإعجابات.





يذكر أن آخر أعمال نوال الزغبى كليب أغنية "عقلى وقف" إنتاج شركة روتانا، ومن كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان أحمد زعيم وتوزيع وسام عبد المنعم.







