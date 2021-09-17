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شاهد.. إنجي وجدان تستعيد فترة شبابها مع الجمهور

الجمعة 17/سبتمبر/2021 - 11:40 ص
إنجي وجدان
إنجي وجدان
نادين نجدي
نشرت الفنانة إنجي وجدان مجموعة من الصور القديمة لها وذلك من عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". 


وعلقت "وجدان" على الصور قائلة:"أيام الباليه المائي، صباحكم فل" ، حازت الصور على الكثير من الإعجابات.


يذكر الفنانة إنجي وجدان شاركت في مسرحية "كوكو شانيل" وهي من بطولة شريهان، إنجي وجدان، هاني عادل،حنان يوسف، أيمن القيسوني، تامر حبيب، سمر مرسي، ومن إخراج هادي الباجوري، تأليف مدحت العدل.

الكلمات المفتاحية

تامر وشوقية الفنانة انجي وجدان اتش دبور إنجي وجدان

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