ميناء دمياط يتداول 24 سفينة للحاويات والبضائع العامة





استقبل ميناء دمياط 24 سفينة للحاويات والبضائع العامة خلال ال 24 ساعة الماضية.





وذكرت هيئة الميناء في بيان اليوم الجمعة,أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 33 ألفا و950 طنا تشمل8400 طن يوريا و 17750 طن فوسفات و4600 طن مولاس و3200 طن بودره جبس ,بينما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 27 ألفا و534 طنا تشمل : 8725 طن ذرة و 772 طن ابلاكاش و 11236 طن قمح و2101 طن خردة و4700 طن نواتج تقطير.





وأوضحت أن إجمالى حركة الصادر من الحاويات بلغ 1781 حاوية مكافئة تشمل خضراوات وحاصلات زراعية يتم تصديرها إلى كل من الإمارات و الجزائر و مالطا و فرنسا وسنغافورة و اليونان وأمريكا و كوريا الجنوبية,بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 298 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الترانزيت 1423 حاوية مكافئة .





ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 99 ألفا و576 طنا , بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 74 ألفا و412 طنا .