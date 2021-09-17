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مد باب قبول أوراق الحاصلين على الدبلومة الأمريكية حتى هذا الموعد

الجمعة 17/سبتمبر/2021 - 11:15 ص
الدكتور خالد عبدالغفار
الدكتور خالد عبدالغفار
مارينا بشارة
كشف مكتب التنسيق الإلكتروني للجامعات الحكومية أنه نظرًا لتأخر ورود نتائج بعض المحاولات في الاختبارات التي أداها الطلاب الحاصلون علي شهادة الدبلومة الأمريكية، فقد تقرر مد فترة قبول أوراق الطلاب الحاصلين على هذه الشهادة عن طريق مكتب التنسيق حتي تاريخ 25 سبتمبر، وذلك من منطلق حرص الوزارة على مصلحة أبنائنا الطلاب.

كان الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، التقى مساء أمس الخميس 16 سبتمبر مع عدد من رؤساء الجامعات الخاصة، بحضور الدكتور  حلمي الغر أمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية؛ لمناقشة ومتابعة الموقف الخاص بالقبول الإلكتروني لطلاب الجامعات الخاصة، وذلك على هامش منتدى التحول الرقمى بالتعليم العالى والبحث العلمى.
 
وانتهى اللقاء إلى دراسة ما يلى: 
أولًا: مد فترة سداد المصروفات الدراسية للطلاب المرشحين للجامعات الخاصة حتى نهاية عمل يوم الاثنين الموافق 20 سبتمبر الجاري.

ثانيًا: خفض الحد الأدنى للتقدم للجامعات الخاصة للطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية والثانوية الأزهرية هذا العام على النحو التالي:
- الطب البشري: 90%.
- صيدلة، أسنان، علاج طبيعي: 85%.
- هندسة، طب بيطري: 75%.
- تكنولوجيا حيوية، علوم صحية، فنون، حاسبات: 65%.
- الإعلام، اللغات والترجمة، إدارة الأعمال 60%.
- باقي التخصصات 55%.

ثالثًا: خفض الحد الأدنى للتقدم لطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية والأزهرية المتقدمين للجامعات الأهلية الأربعة( الملك سلمان الدولية - الجلالة - العلمين الدولية -المنصورة الجديدة) وجامعة سيناء بنسبة 5% عن الحد الأدنى المقرر للجامعات الخاصة لهذا العام لهؤلاء الطلاب، على ألا يقل الحد الأدنى لأى كلية عن 55%.

رابعًا: بدء الجامعات الخاصة في تلقي أوراق طلاب الثانوية العامة للعام الماضي بنفس الحد الأدنى المقرر للعام الماضي

الكلمات المفتاحية

قبول الدكتور خالد عبدالغفار الدبلومة الامريكية

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