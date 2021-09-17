زفة عروسة تتحول لكارثة.. مصرع وإصابة 3 أشخاص بالفيوم

لقي شاب مصرعه وأصيب اثنين آخرين في انقلاب سيارة ملاكي أثناء زفة عروسة بمركز طامية بعد انتهاء حفلة الزفاف المقامة على بحيرة قارون بسبب الحركات البهلوانية بالطريق.



تلقى اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم إخطارا من العميد محمد تعليب مأمور مركز شرطة طامية بورود إشارة من مرفق الإسعاف تفيد بحدوث انقلاب سيارة ملاكي ومصرع شاب في الحال وإصابة شخصين آخرين.



وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة طامية برئاسة المقدم محمد عبد الحكم رئيس مباحث المركز وتبين من المعاينة الأولية وفاة الشاب يوسف نصر عبد الغني الترهوتي يبلغ من العمر 18عاما بكسر في العنق من آثار الحادث.



كما أصيب كل من قائد السيارة الشاب رفعت عوض كليب بإصابات مختلفة يبلغ من العمر 18عاما ويعمل والده مدير عام بمديرية الضرائب بالفيوم.



وأصيب الشاب الثالث بإصابات خطيرة ويدعى معتز أحمد أحنيش يبلغ من العمر 18عاما عمه العمدة مختار عبد الستار.



وأكدت تحريات المباحث حول الواقعة بأن سبب الحادثة قيام السائق بحركات بهلوانية وخمسات بالطريق مما أدى إلى إنقلاب السيارة أثناء عودتهم الي عزبة سعد روبي التابعة لمركز طامية



ونقلت سيارات مرفق الإسعاف المصابين إلي مستشفي طامية المركزيه لتلقي العلاج اللازم.

كذلك تم نقل جثمان المتوفي الي مشرحة مستشفى طامية تحت تصرف النيابة العامة.



وتحرر محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق وقررت النيابة العامة بتصريح استلام الجثة إلى أسرته لدفنه بمقابر العائلة بمركز طامية.

