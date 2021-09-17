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رنا سماحة تكشف لجمهورها عن معانتها مع الحمل

الجمعة 17/سبتمبر/2021 - 12:11 م
رنا سماحة
رنا سماحة
نادين نجدي
نشرت الفنانة رنا سماحة مجموعة من الفيديوهات لها، عبر خاصية ستوري، بصفحتها الرسمية بموقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"

كشفت رنا في الفيديوهات المعناة التي تعرضت لها خلال فترة حملها، قالت :" في أول ثلاثة اشهر من حملي، انخفض ضغط الدم، كنت أتعب من أقل مجهود ، أصبت بإجهاض منذر، أتى لي هذه الفترة نزلة شعبية حادة، كانت حرارتي تصل ل39 و40 درجة "

تابعت رنا قائلة :" ذهبت للمستشفى ، لكي أتعالج ولكنني لم أتناول أدوية بسبب الحمل وسلاماً على صحة الجنين"

وفي نهاية حديثها قالت :" هذه الفترة صعبة، لا تحكموا على حياة الناس من الخارج، نحن لم نظهر إلا الجانب الإيجابي لنا على السوشيال ميديا" .

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