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كل ما تريد معرفته عن نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة

الجمعة 17/سبتمبر/2021 - 11:17 ص
طلاب
طلاب
محمد العطار

تزايدت عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة عن نتيجة الدور الثاني لطلاب الثانوية في ظل انتظار الطلاب لتلك النتيجة التي تؤثر على مستقبلهم خلال العام الدراسي المقبل.

وكان أدى امتحانات الدور الثانى بالثانوية العامة قرابة 140 ألف طالب وطالبة، حيث انطلقت الامتحانات يوم 4 سبتمبر الجارى وانتهت 13 من الشهر نفسه، كما بدأ الكنترول المركزى فى أعمال التصحيح الإلكترونى.
أبرز المعلومات عن نتيجة الدور الثاني لطلاب الثانوية
وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز المعلومات عن نتيجة الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة بعد زيادة البحث عليها:

- انتهت كنترولات التصحيح الإلكتروني من تصحيح مواد الدور الثاني للثانوية العامة، والذي انتهى الطلاب من أداء امتحاناته الإثنين الماضي.

- تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، نتيجة امتحانات الثانوية العامة 2021، دور ثان، خلال أيام، بعد انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات، على أن يجرى فتح باب التظلم على النتيجة مباشرة.


- موعد إعلان نتيجة امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة، مطلع الأسبوع المقبل، أيّ يومي الأحد أو الإثنين على أقصى تقدير، حسب ما أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم.

- التصحيح الإلكتروني للامتحانات، سهل الكثير على وزارة التعليم في إنجاز عملية التقدير وتجميع الدرجات بشكل احترافي ونزيه دون وقوع أخطاء من أي نوع، بحكم عدم وجود أية تدخلات بشرية.


- نتيجة الدور الثاني لطلاب الثانوبة هدفها أن يلتحق الطلاب الناجحون بالتقديم بالمرحلة الثالثة للالتحاق بالجامعات والمعاهد بالعام الدراسي 20212022.


- تعلن الوزارة نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة على موقع وزارة التربية والتعليم خلال ايام بمجرد اعتماد نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2021 من جانب الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم.

- يمكن لمن يهمه الأمر، الوصول إلى رابط نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2021 من خلال الضغط على  https:g12.emis.gov.eg

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